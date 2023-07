Published: 27 Jul 2023 9 AM Updated: 27 Jul 2023 9 AM

`அரியவகை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்' - நடிகை நந்திதா பகிர்ந்த அதிர்ச்சித் தகவல்

``இந்த நோய் காரணமாக சில சமயங்களில் என்னுடைய உடலை அசைப்பது கூட கடினமாக இருக்கும். அதீத அளவில் உடல் சோர்வு உண்டாகும். தசை வலியும் மிக அதிகமாக இருக்கும்..." - நடிகை நந்திதா ஸ்வேதா