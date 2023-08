Published: 16 Aug 2023 7 AM Updated: 16 Aug 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

பாலிவுட் நடிகர் அக்‌ஷய் குமாருக்கு இந்திய குடியுரிமை - கனடா குடியுரிமை கதை தெரியுமா?!

பாலிவுட் நடிகர் அக்‌ஷய் குமாருக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது.