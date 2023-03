லைக் கமென்ட் ஷேர்: ‘அடுத்தவர் என்ன நினைப்பார்?’னு நினைக்கலாமா..?!

Geetha Narayanan

இந்த குடும்பத்தலைவிகளுக்கான ஆயிரம் ரூபாய் விவாதங்களை வாசித்த பின் இதை எழுதுகிறேன்.

பெண்ணியப் பார்வையில் பெண் உழைப்பை மூன்றாகப் பிரிப்போம். 1. உற்பத்தி வேலை (பொருள் ஈட்டும் வேலை)... 2. மறு உற்பத்தி வேலை (வீட்டில் இருக்கும் அனைவரும் பொருள் ஈட்டத் தேவையான அனைத்து வேலைகள், சமையல், வீட்டை சுத்தம் செய்தல், துவைத்தல், குழந்தைகள் பராமரிப்பு, முதியோர் பராமரிப்பு, நோயுற்றோர் பராமரிப்பு, வீட்டிற்கான திட்டமிடல், பொருள் வாங்குதல், பண்டிகை வேலைகள் இன்ன பிற. இது தவிர கணவன் தொழிலில், நிலத்தில் உழைத்தல். அப்படிச் செய்யும் போது தொழிலாளர், விவசாயி என்ற அங்கீகாரம் இல்லாத போதும் உழைத்தல், நிவாரண உதவி, சங்கம் அமைக்கும் உரிமை இல்லாத நிலையிலும் தொடர்தல்... 3. சமூக வேலை (ஊர் சார்ந்த, தெரு சார்ந்த, சுய உதவிக் குழு சார்ந்த, அடுக்கக நிர்வாகம் சார்ந்த, மத அமைப்புகள் சார்ந்த, பஞ்சாயத்து அமைப்பு சார்ந்த இன்ன பிற வேலைகள்)...

ஊதியமில்லாத பெண் உழைப்பு (Unpaid and invisible care work of women) மதிக்கப்பட வேண்டும். அது அரசால் மதிக்கப்பட வேண்டும். குடும்ப வள ஆதாரங்களில் பெண்ணுக்கு உரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை பெண்கள் இயக்கங்கள் முன்வைத்தன. அதன் ஒரு படி இந்த ஆயிரம் ரூபாய். எட்டு கோடி மக்கள் தொகையை நெருங்கும் தமிழகத்தில் அனைவருக்கும் கொடுக்க முடியாது. ஆகவே எளியோரிடம் தொடங்குகிறார்கள். ஆனால், குடும்பங்கள் பெண் உழைப்பை மதிப்பது, வீட்டு வேலையை அனைவரும் பகிர்வது இந்த அரசியலின் இன்னொரு இலக்கு.

தனித்து வாழும் பெண்கள் அதிகரிக்கும் நிலை, பெண் வருமானத்தை நம்பி இருக்கும் குடும்பங்கள் அதிகரிக்கும் நிலை ஆகியற்றைக் கருத்தில் கொண்டும் இந்தத் திட்டத்தைப் பார்க்க வேண்டும்.This is addressing the politics of unpaid care work of women.

Primya Crosswin

புடவை விற்கும் தனிப்பெண் ஒருத்தி

தன் பொதி கனத்த பைகளுடன்

பொம்மையும் கையுமாய்

பெண் பிள்ளை ஒன்றையும்

அன்று அழைத்து வந்திருந்தாள்...

முறிந்த கிளையின் கூடொன்றினை சுற்றிப்

பதைபதைக்கும்

பறவையின் கண்கள் அவளுக்கு!