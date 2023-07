Published: Just Now Updated: Just Now

11 துப்புரவு பணியாளர்கள் சேர்ந்து வாங்கிய லாட்டரி... ரூ.10 கோடி பரிசு! என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா?

`டிக்கெட் விலை 250 ரூபாய் என்றதும் அவர்கள் வாங்கத் தயங்கினர்... அவர்கள் பர்சில அந்த அளவுக்கு பணம் இல்லை. எனவே, 9 பேர் ஆளுக்கு 25 ரூபாய் வீதம் மற்றும் 2 பேர் சேர்ந்து 25 ரூபாய் என மொத்தம் ரூ.250 கொடுத்து இந்த லாட்டரி சீட்டை வாங்கியுள்ளனர்.