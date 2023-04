ரீல்ஸ் பட்டாளம்: மிர்ச்சி அஷ்வினி

‘`நீங்க கோபமா இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதனால ஒருத்தர கேவலமா நடத்துற உரிமையை யாரும் உங்களுக்குக் கொடுக்கல. ‘நான் கோபமா இருந்தேன்... அதனால உன்னை அப்படிப் பேசிட்டேன். நான் கோபமா இருந்தேன்... அதனால உன்கிட்ட அப்படி நடந்தேன்’ங்கிறது என்னைக்குமே எக்ஸ்கியூஸ் ஆக இருக்காது. `Just Because you are angry doesn't have to be an excuse for you being cruel'’ எனக் கூறி மிர்ச்சி அஷ்வினி அவருடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ரீல்ஸ் ஒன்றைப் பகிர்ந்திருந்தார். அந்த வீடியோவுக்கு மில்லியன் ஹாட்டீன்கள்! ‘கோபத்துல பேசிட்டேன், மன்னிச்சிக்கோ’ என்பதுதானே நாம் பெரும்பாலும் சொல்கிற வார்த்தைகள். வாழ்க்கைப் பாடத்தை அழகா ஒரு ரீல்ஸில் சொல்லிவிட்டார் எனப் பலரும் அந்த வீடியோவிற்குக் கமெண்ட் இட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.



`Nothing is over until you stop trying' என்பதற்கு ஆகச்சிறந்த உதாரணம் மிர்ச்சி அஷ்வினி. அவருடைய வாழ்க்கையில் பல விஷயங்களை புன்னகையால் கடந்து வந்திருக்கிறார். ரேடியோ மிர்ச்சி ஸ்டேஷனில் அவருடைய `On - Air' ஏரியாவில் நமக்காகக் காத்திருந்தார். `ரீல்ஸ் பட்டாளம்' பகுதிக்காக அவரிடம் பேசினோம்.