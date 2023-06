Published: Just Now Updated: Just Now

Vijay: "அமலாக்கத்துறை கண்டு வியக்கும் தமிழனே!" - அதிரடி கிளப்பும் மதுரை ரசிகர்களின் போஸ்டர்கள்!

கடந்த 3 நாள்களாக வித்தியாச வித்தியாசமாக யோசித்து, பார்ப்பவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் போஸ்டர்களை ஒட்டித் தள்ளிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் விஜய் ரசிகர்கள்.