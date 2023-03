Published: Just Now Updated: Just Now

`வாடிவாசல்’... பயிற்சிக்காக 2 காளைகளை வளர்க்கிறார் சூர்யா! - இயக்குநர் வெற்றிமாறன்!

``உலகத் தமிழர்களுக்கு ஒரு விடியல், 'வாடிவாசல்.' இந்த வருடத்திலேயே ரசிகர்களின் எண்ணம் நிறைவேறும். உலகத் தமிழர்கள் அனைவரும் உச்சி முகரும் படைப்பாக 'வாடிவாசல்' அமையும்’’ என்று தாணு பேசினார்.

News சூர்யா வெற்றிமாறன் வாடிவாசல்