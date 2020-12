2020 Rewind - `Scam 1992' முதல் 'தி பாய்ஸ்' வரை... கவனம் ஈர்த்த 17 வெப்சீரிஸ்கள்!

1990-களில் இந்தியாவை உலுக்கிய ஒரு ஊழல் '1992 பங்குச்சந்தை ஊழல்'. இந்தியப் பங்குச்சந்தையை தலைகீழாகப் புரட்டிப்போட்ட இந்த ஊழலில் அன்றைய பிரதமர் நரசிம்ம ராவின் பெயர் வரை அடிபட்டது. இதன் விளைவாக பல்வேறு ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. 'Scam' என்ற சொல்லாடலை இந்திய ஊடகங்களில் புழக்கத்திற்கு கொண்டுவந்த இந்த ஊழலின் மாஸ்டர் மைண்ட்டான ஹர்ஷத் மெஹ்தாவின் கதையைச் சொல்கிறது இந்த பத்து எபிசோடு லிமிடெட் சீரிஸ். இதை இயக்கியிருக்கிறார் பிரபல இயக்குநர் ஹன்சல் மெஹ்தா. பத்திரிகையாளர்கள் சுச்சிதா தலால் மற்றும் தேபஷிஷ் பாசுவின் 'The Scam: Who Won, who Lost, who Got Away' புத்தகத்தை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டிருக்கும் தொடரில் அவர்களே முக்கிய கதாபாத்திரங்களாகவும் வருகின்றனர். ஹர்ஷத் மெஹ்தாவின் எழுச்சியுடன், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நிருபராக சுச்சிதா தலால் எப்படி இத்தனை பெரிய ஊழலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் கொண்டுவருகிறார் என்பதும் கதையின் முக்கிய கருவாக இருக்கிறது. பொருளாதாரம், பங்குச்சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள், வங்கி பரிவர்த்தனைகள் என சாமான்யனுக்கு எளிதில் புரியாத கதைக்களம்தான். ஆனால், கதாபாத்திரங்களை மையமாகக் கொண்டு விறுவிறுப்பாகக் கதை சொன்னதில் வெல்கிறது Scam 1992. கனவுகள் பேராசையாகும் ஹர்ஷத் மெஹ்தாவாக ப்ரதீக் காந்தி. இவரது நமட்டு சிரிப்பிடம் தோற்றுவிடும் வாரிசு பாலிவுட் பட்டாளம். பரபர நிருபர் சுச்சிதா தலாலாக ஷ்ரேயா தன்வந்திரி கவர்கிறார். தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் எந்தக் குறையும் வைக்கவில்லை. தற்போது இந்த தொடரின் தீம் மியூசிக்தான் பலரின் ரிங்டோன். இதுவரை ஓடிடி தளங்களில் வந்த மிகச் சிறந்த இந்தியத் தொடர்களுள் நிச்சயம் இதற்கும் ஓர் இடமுண்டு.