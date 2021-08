Modern Love 2: கிட்டார் கம்பி மேலெல்லாம் நிற்கவில்லை... ஆனாலும் வசீகரிக்கின்றன இந்தக் காதல் கதைகள்!

Modern Love 2 | On a Serpentine Road, With the Top Down

Modern Love 2 | A Life Plan for Two, Followed by One

Am I...? Maybe This Quiz Game Will Tell Me

பள்ளிப்பருவ பெண்கள் இருவர்களிடையே மலரும் தன்பால் ஈர்ப்பு, அதன்பின் எழும் குழப்பம். அவர்களின் விளையாட்டான அணுகுமுறை என்று சற்றே நுண்ணுணர்வுகளுடன் விளையாடுகிறது இந்த எபிசோடு.

மேற்கத்திய நாடுகளின் பள்ளிக் கலாசாரத்தை கண் முன் நிறுத்தும் இந்தக் கதை, முற்போக்கான சமூகம் என்றாலும் தன்பால் ஈர்ப்பு குறித்து பலருக்கும் இங்கு தயக்கம் இருக்கவே செய்கிறது என்ற நிதர்சனத்தைப் போட்டுடைக்கிறது. "You wanted it, right? Then it is fine!" என்று அந்தப் பெண் சொல்லும் அந்த ஒற்றை வசனம், பக்கம் பக்கமாக தன்பால் ஈர்ப்பு குறித்துப் பேசும் கட்டுரைகளின் சாராம்சத்தை, நம் பொட்டில் அடித்ததுபோல ஒரு நொடியில் சொல்லிச் செல்கிறது.

In the Waiting Room of Estranged Spouses

திருமணம் தாண்டிய உறவினால் பிரிகின்றன இரண்டு ஜோடிகள். அந்த இரண்டு ஜோடிகளில், தவறு செய்த கணவனைப் பிரிந்த மனைவிக்கும், தவறு செய்த மனைவியைப் பிரிந்த கணவனுக்கும் காதல் எனும் ஒரு ஸ்பார்க் அடித்தால் அது தவறாகிடுமா என்ன?!

