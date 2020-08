இப்படியும் சில யூதர்களா... ஒரு பெண் ஏன், எதற்காக வெளியேறுகிறாள்?! #Unorthodox #Webseries

இத்தொடர் 2012-ல் வெளியான டெபோரா ஃபெல்ட்மேன் என்பவரின் புத்தகமான Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots-ன் தழுவல். முற்றிலுமாக எந்த ஒரு மாற்றத்தையும், முற்போக்குச் சிந்தனைகளையும் எதிர்க்கும் ஒரு சமூகத்தில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு என்று தனியாகச் சில கடமைகளை வகுத்திருக்கின்றனர். பெண்ணிற்குக் குழந்தை பெற்றுத் தருவது மட்டுமே வேலை. அப்படி அவளுக்குக் குழந்தை பிறக்கவில்லை என்றால், கணவன் அவளை விவாகரத்து செய்யலாம். எஸ்ட்டிக்கும் இந்த நிலை ஏற்பட, அப்போதுதான் அவர் சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிக்க முடிவு செய்கிறார்.