`அடடடடா... இவ்ளோ விஷயங்கள் கொட்டிக்கிடக்கே?!' - #AllNewAvalVikatan-க்கு வாசகியின் ரிவ்யூ

'30 வகை சுண்டல் செய்வது எப்படி?', 'அதை வைத்து இதை செய்வது எப்படி?' போன்ற சமையல் குறிப்புகளில் இருந்து சற்றே விலகி தாமுவிடம் சந்தேகங்கள் கேட்கப்படும் பகுதியும், பெண்களுக்கான அரசுத் திட்டங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் தொடரும், இவை இரண்டைவிடவும் 'சேவையே வாழ்க்கை' எனத் தங்கள் வாழ்க்கையை அர்த்தம் நிறைந்ததாக மாற்றிக்கொண்டு சமூகத்திற்கு சேவையாற்றி வரும் உன்னத பெண்மணிகளை வாசகர்களுக்கு அடையாளம் காட்டும் வண்ணம் வந்திருக்கும் 'சேவைப் பெண்கள்' தொடரும் மிகுந்த கவனம் ஈர்த்தன. ஏற்கெனவே வெளிச்சத்தில் இருப்பவர்களை மட்டுமல்லாது, நாடு முழுக்கப் பரவிக் கிடக்கும் சேவை நோக்குடைய தமிழ் தேவதைகள் பலரையும் இத்தொடர் மூலம் நாம் அறிந்துகொள்வோம் என்ற நம்பிக்கையுடனும், இப்புதிய 8 தொடர்கள் குறித்த அதிக எதிர்பார்ப்புடனும் we are waiting for further episodes. :)